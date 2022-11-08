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    Yunan Korgeneral Kambouridis: Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici

    Yunan Korgeneral Kambouridis: Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici

    MİT Başkanı Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarında yer almasına dair dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Yunan komutan, bu durumun kendilerini 'kaygılandırdığını' söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:55
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    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı faaliyetleri, Yunanistan'da konuşuluyor.

    Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, MİT'in yeni operasyonel rolünün Atina için ne anlama geldiğine dair konuştu.

    Yunan komutanın analizi

    Kambouridis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle yurt dışındaki resmi ziyaretlerinde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığına işaret etti.

    Korgeneral Kambouridis, "Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta." dedi.

    Atina'da MİT alarmı

    MİT'in operasyonel yetenekleri nedeniyle Yunanistan'ın alarm durumuna geçmesine dair ifadeler kullanıldı.

    Pentapostagma'nın haberine göre, Kambouridis, MİT'in sınır ötesinde de operasyonlara katıldığına dikkati çekti.

    "Türk çıkarları için önemli kabul ediliyor"

    Türk hükümetinin, MİT'in "aşırı grup ve örgütlerle olan yeraltı bağlantılarının ortaya çıkarmasına" öncelik verdiği vurgulandı.

    Yunan Korgeneral, "MİT'in Irak'taki rolü, hem siyasi hem de operasyonel düzeydeki gelişmeleri etkilemesinden dolayı Türk çıkarları için önemli kabul ediliyor. MİT, Kuzey Irak'ta PKK liderlerine yönelik silahlı operasyonlar düzenledi." tespitlerinde bulundu.

    Yunan Korgeneral Kambouridis: Hakan Fidan ın varlığı endişe verici #1

    "Ankara'ya üstünlük sağladı"

    NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenen isimlerle ilgili MİT'in önemli bir görev üstlendiği, bunun da masada Ankara'ya üstünlük sağladığına dikkat çekildi.

    Kambouridis ayrıca, "MİT, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının güvenliğine yönelik operasyonlarından bu yana Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin yeniden kurulmasında önemli bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

    Yunan Korgeneral Kambouridis: Hakan Fidan ın varlığı endişe verici #2


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