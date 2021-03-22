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- Yunan medyası: Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede
Yunan medyası: Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 15:22
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:04
Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi düşürmek adına Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmeler başlamış, son temas Atina'da gerçekleştirilmişti.
Bu gelişmeler ışığında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'DAN 7/24 İLETİŞİM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.
Yunan medyası, Türkiye ile Yunanistan arasında 7/24 iletişimin kurulabilmesi için telefon hattının devreye alındığını yazdı.
To Vima gazetesi, iki ülkenin savunma bakanlıklarına bağlı harekat daireleri arasında sürekli irtibat kurulabilmesi için "kırmızı telefon hattı" kurulduğunu bildirdi.
DENDIAS, STOLTENBERG'E KONUYU BİLDİRDİ
Bu hat sayesinde olası bir kriz durumunda sağlıklı iletişimin sağlanması hedefleniyor.
Geçtiğimiz hafta konunun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında görüşüldüğü, Dendias'ın direkt iletişim hattı durumunu Stoltenberg'e aktardığı kaydedildi.
Stoltenberg'in, söz konusu yöntem sayesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de olası gerginliklerin önüne geçilebileceğini düşündüğü belirtildi.