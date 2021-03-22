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    Yunan medyası: Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede

    İki ülke arasında diyalog kanallarının harekete geçirilmesinin ardından son olarak sürekli iletişim için direkt hat kuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:04
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    Yunan medyası: Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede

    Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi düşürmek adına Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmeler başlamış, son temas Atina'da gerçekleştirilmişti.

    Bu gelişmeler ışığında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

    TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'DAN 7/24 İLETİŞİM

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

    Yunan medyası, Türkiye ile Yunanistan arasında 7/24 iletişimin kurulabilmesi için telefon hattının devreye alındığını yazdı.

    To Vima gazetesi, iki ülkenin savunma bakanlıklarına bağlı harekat daireleri arasında sürekli irtibat kurulabilmesi için "kırmızı telefon hattı" kurulduğunu bildirdi.

    Yunan medyası: Ankara ile Atina arasında kırmızı telefon devrede #1

    DENDIAS, STOLTENBERG'E KONUYU BİLDİRDİ

    Bu hat sayesinde olası bir kriz durumunda sağlıklı iletişimin sağlanması hedefleniyor.

    Geçtiğimiz hafta konunun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında görüşüldüğü, Dendias'ın direkt iletişim hattı durumunu Stoltenberg'e aktardığı kaydedildi.

    Stoltenberg'in, söz konusu yöntem sayesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de olası gerginliklerin önüne geçilebileceğini düşündüğü belirtildi.

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