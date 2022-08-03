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    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız

    Yunan medyasında çıkan bir yazıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun modelinin benzerinin Yunanistan'da da uygulanması gerektiği vurgulandı.
    • 03.08.2022 - 03:23
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    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız

    Yunanistan'da, Türkiye'nin iletişim modelinin örnek alınması gerektiğine dair bir yazı kaleme alındı.

    Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Serbos, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 24 Temmuz'da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

    Türkiye markasının uluslararası alanda güçlenmesi

    Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı.

    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız #1

    "Altun modelini uygulamalıyız"

    AA'nın haberine göre yazıda, Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Yunan medyası: Fahrettin Altun modelini örnek almalıyız #2


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