Petrol
84.36
-0.38%
Euro
19.9232
0.18%
Dolar
18.7167
0.25%
Altın
1.086
-0.16%
Borsa
5304
0.00%
Bitcoin
315.726
-0.94%
BTXN Coin
6.06
-5.31%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Yunan medyası: Hükümet, İsrail'den Spike füzesi almaya çalışıyor

    Ta Nea gazetesi, Yunanistan'ın İsrail'den Spike NLOS füze sistemlerinin temini için konuya ilişkin detayları masaya yatırdığı duyurdu.
    • 28.12.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunan medyası: Hükümet, İsrail'den Spike füzesi almaya çalışıyor

    Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı provokasyonları artan Yunanistan'ın silahsız statüde olan adaları silahlandırma süreci devam ediyor.

    Bu kapsamda Atina yönetimi, birçok silah için uluslaarası arenada anlaşmalar yapıyor.

    İsrail'den Spike füzesi almaya çalışıyorlar

    AA'nın Ta Nea gazetesine dayandırdığı haberine göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemlerinin alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılırken, 2022'nin son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu konu gündeme geldi.

    Haberde, Spike NLOS teminine ilişkin anlaşmanın 2022'de tamamlanamadığına dikkat çekildi, bu gecikmenin olası bir satışta fiyat artışı ve teslimat süresinin uzamasına neden olabileceği ileri sürüldü.

    Yunan tarafının anlaşmayı 2023'ün ilk ayında karara bağlamak istediği öne sürülen haberde, aksi halde anlaşmanın gerçekleşemeyebileceği savunuldu.

    Yunan medyası: Hükümet, İsrail den Spike füzesi almaya çalışıyor #1

    Fransa veya İtalya'dan yeni fırkateyn alımı

    Haberde, Yunanistan'ın Fransa veya İtalya'dan yeni bir fırkateyn almak üzere teklifleri değerlendirdiği de aktarıldı.

    Fransız Naval Group ve İtalyan Fincantieri firmalarının tekliflerinin, Yunanistan Deniz Kuvvetlerince değerlendirildiği belirtilen haberde, her iki teklifin de Atina'yı memnun etme açısından birbirine yakın olduğu savunuldu.

    Haberde, nihai kararın, bütçe, Yunan tersanelerinin kullanımı, İtalya'nın Yunanistan ile savunma anlaşması imzalayıp imzalamayacağı gibi kararlara bağlı olarak alınacağı ileri sürüldü.


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Hakkari'de eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor
    Yaşam

    Hakkari'de eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor

    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada
    Yaşam

    Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı kamerada

    Görüş Bildir