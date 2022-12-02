Yunan medyası: İHA'mız Türklerin alay konusu oldu

İHA'nın test uçuşu görüntülerinin Türkiye'de ironik ve alaycı karşılandığını belirten Yunan gazete To Vima, "Yunanlar geri dönüşümde liderimiz" ve "Aliexpress'ten mi aldılar" yorumlarını öne çıkardı

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor..

Öyle ki Yunan basınında, Türkiye'nin geliştirdiği ve dünyada da takdirle karşılanan İnsansız Hava Araçları (İHA) oldukça fazla gündeme gelen konular arasında..

Gövde gösterisi peşinde olan Yunanistan, geçtiğimiz günlerde birkaç üniversitenin bir araya gelmesiyle oluşturulan ilk Yunan İHA'sı görüntülerini paylaşmış, çokça eleştiri toplamıştı..

Yunan medyası, eleştirileri manşetine taşıdı.

Ethnos: Yunanlar Türk drone'larını kopyalıyor

Ethnos gazetesi, Türkiye muhabiri Maria Zacharaki'nin 'Türk medyası: Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlar Türk drone'larını kopyalıyor' başlıklı haberi yayınlandı.

Habere göre; Yunan basınında yer alan görseller, Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Alpkuş'un Talos adıyla yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.

To Vima: Türkler ilk Yunan drone'u Talos'la alay ediyor

İlk sayfasında 'Türkler ilk Yunan drone'u Talos'la alay ediyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar' başlığını atan To Vima gazetesi ise, test uçuşu videosu yayınlanan ilk Yunan insansız hava aracının, Türkiye'de ironik ve alaycı yorumlarla karşılandığını bildiriyor.

Habere göre, Türk basını Talos adı verilen insansız hava aracının test uçuşunu 'Daha çok bir oyuncağa benziyor' yorumuyla yeniden yayınladı.

"Aliexpress'ten mi aldılar, anteni beğeniyorum"

To Vima ayrıca, Türklerin medyada yer alan haberlerin altına yazdıkları yorumlara da sayfasında yer verdi. Bir kullanıcı, "Anteni beğeniyorum. Eski bir filmden çıkardılar. Yunanlar geri dönüşümde liderimiz" derken, bir başkası "Aliexpress'ten mi aldılar?" diye sordu.

Kullanıcılardan bir diğeri ise, "Bu gülünç sözde drone günümü güzelleştirdi. Teşekkürler Yunanlar" diye yazdı.

Gazete, Yunan İHA'sının özelliklerini de paylaştı

Öte yandan To Vima, Talos adlı insansız hava aracının sorunsuz şekilde test uçuşunu geçtiğini, 4,4 metre uzunluğundaki drone'un saatte 180 kilometre hıza ulaşabildiğini yazdı. 500 kilometre menzile sahip Talos, 200 kilograma kadar silah taşıyabiliyor.

Yunanistan'ın ürettiği İHA'nın ilk test uçuşu yapıldı VİDEO