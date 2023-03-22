Yunan medyası, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kemalistleri CHP'den uzaklaştırdı Sert Kemalistlerle mücadele ettiği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, partisini yeniden şekillendirdiği belirtildi. Yunan televizyonu, ikili ilişkilerde bunun yeterli olmayabileceğini vurguladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kaldı.

6'lı masa, adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

Aynı dönemde seçimlerin yapılacağı Yunanistan'da da Türkiye'deki süreç yakından takip ediliyor.

Kılıçdaroğlu analizi

Yunan medyasından Skai televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada ne tür adımlar atabileceğini yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri'nin, parti içinde verdiği mücadeleye değinilirken, bir araya gelen altı siyasi partinin, Batı ile yeni bir diyalog dönemi başlatmak istediğine dikkat çekildi.

"Sert Kemalistleri saf dışı bıraktı"

Bununla birlikte, "Kılıçdaroğlu, mümkün olan en iyi çözüm gibi görünmüyor." ifadesinin kullanıldığı haberde, şöyle denildi:

Sert Kemalistleri saf dışı bırakarak partisini yeniden şekillendirdiğine inanılıyor ama bu bile yeterli olmayabilir.



Komşu ülkenin başında Kemalist siyasetçilerin olduğu dönemlerde Yunanistan ile ilişkilerin 'canlanmadığı' bir gerçek.

Yunanistan daha fazlasını bekliyor

Doğu Akdeniz ve Ege'deki durum, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde çözülmeyi bekleyen meseleler arasında yer alıyor.

Söz konusu haberde, parti içinde Kemalistlere yönelik hamlelerin yanı sıra Atina'nın güveninin kazanılmasına yönelik farklı tavırların da takınılması gerektiğine dair imada bulunulması göze çarptı.

"AB ve ABD ile ilişkileri yeniden kurmak istiyorlar"

Ayrıca 6'lı masanın, ortak seçim bildirgesinde dış politikaya pek atıfta bulunmadığı belirtildi.

Diğer taraftan, "Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkileri yeniden kurmak istediklerini açıkladılar." ayrıntısına yer verildi.