Yunan öğrenci İskoçya'dan ülkesine 48 gün bisiklet sürdü

İskoçya’da üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki Kleon Papadimitriou, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal olması sonucu mahsur kalınca, ülkesi Yunanistan’a 48 gün boyunca pedal çevirdi.

İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi'nde eğitim gören Kleon Papadimitriou, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Yunanistan’daki ailesini görebilmek için günlerce plan yaptı.

Babasının, onu sürekli olarak izleyebileceği ve haber alabileceği bir uygulama kullanması şartıyla onay vermesinin ardından Papadimitriou, 10 Mayıs’ta 3 bin 500 kilometre mesafedeki ülkesine dönmek için bisikletle yola çıktı.

YOLCULUK BOYUNCA KONSERVE, FISTIK EZMESİ VE EKMEK YEDİ

Konserve, fıstık ezmesi ve ekmek yiyerek günde yaklaşık 56 ile 120 kilometre arasında pedal çeviren Papadimitriou, sırasıyla Hollanda’ya, Almanya ve Avusturya’dan geçerek İtalya’nın doğu kıyısına ulaştı. Buradan da Yunanistan’a geçen Papadimitriou, 48 gün sonra 27 Haziran'da ailesinin yaşadığı Atina'ya ulaştı.

"YOLCULUK BENİ DEĞİŞTİRDİ"

Yolculuğun kendisini değiştirdiğini belirten, eve dönüşünün ardından duygusal anlar yaşadığını ifade eden Papadimitriou, haftalar süren bisiklet yolculuğu hakkında şunları söyledi:

"Şimdi bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu görmek beni şaşırtıyor. Kendimle ilgili, sınırlarım, güçlü yönlerim ve zayıf yönlerim hakkında birçok şey öğrendim. Seyahatimin, en az bir kişiye bile konfor alanından çıkıp, bir şeyler denemek için ilham verdiğini umuyorum. Yeni, büyük bir şey. Eve dönmek çok duygusaldı. Genç yaşlarında maceracı olan bir aileden geliyorum ve onların ayak izlerini takip ettim. Bence onlar için de çok duygusal ve açıkçası bana çok fazla anlam veriyor. Ben bir insan olarak geliştiğimi düşünüyorum, kendime daha çok güveniyorum. Yeteneklerime daha çok güveniyorum. Çıtayı gerçekten yükselttiğinizde ve gerçekten iddialı bir hedefe ulaşmaya çalıştığınızda ister başarın ister başaramayın, iyileşmiş olacaksınız. Kendiniz hakkında bir şeyler öğreneceksiniz ve kendinizi şaşırtacaksınız" ifadelerini kullandı.