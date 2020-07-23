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    Yunan profesörün Türkiye açıklaması ihracına yol açtı

    Yunanistan'da katıldığı bir programda Meis Adası’nın Türk sahiline daha yakın olduğunu söyleyen Atina Üniversitesi profesörlerinden Dr. Hristos Rozakis, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 17:18
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    Yunan profesörün Türkiye açıklaması ihracına yol açtı

    Doğu Akdeniz, Libya, Ayasofya'nın ibadete açılması gibi konuların ardından, Meis Adası ve kıta sahanlığı tartışmaları, Türkiye'de olduğu kadar Yunanistan'da da gündemde.

    Bu kapsamda yayın yapan bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesi profesörlerinden Dr. Hristos Rozakis, ülke gündemine oturdu.

    Yunan profesörün Türkiye açıklaması ihracına yol açtı #1

    MEİS ADASI VE KIBRIS AÇIKLAMASI

    Türkiye'nin KKTC ile yaptığı kıta sahanlığı anlaşmasını eleştiren Rozakis, "Türkiye kıyılarının, Kıbrıs kıyıları boyunca uzunluğu çok daha büyüktür. Sonuç olarak Türkiye, Kıbrıs kıyılarına kendi kıyılarına yakın bir sınır çizgisi çizdi. Böylece Türkiye daha fazla kıta sahanlığı aldı." dedi.

    Konuyu Meis Adası'na getiren Yunan sunucusu, profesörün açıklamasına sert sözlerle tepki verdi.

    Rozakis, Meis Adası'nın Yunan toprağı olduğunu anlatmaya çalışan Yunanlı sunucuya, "Tabii ki, asıl mesele Meis'in Türkiye sahillerine çok yakın olması. Meis'in karşısındaki kıyıların uzunluğu daha çok büyük ve kıta sahanlığının sınır çizgilerini belirlemek için temel kriterlerden biri de kıyıların uzunluğudur." cevabını verdi.

    Yunan profesörün Türkiye açıklaması ihracına yol açtı #2

    ÜNİVERSİTESİNİN BİLİM KONSEYİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

    Sunucunun, "Şu anda Yunanistan karasularının 12 deniz miline genişletmesi yanlış mı olur?" sorusuna Rozakis, "Yunanistan’ın şu an 12 mil karasuyu ilan edecek kapasiteye sahip olmadığını anlamanız lazım. Çünkü böyle bir adım tüm Ege denizini kilitler." karşılığını verdi.

    Rozakis, açıklamaları üzerine üyesi olduğu Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi. Yunanistan medyası, Rozakis'i sert sözlerle eleştirdi.

    Yunan profesörün Türkiye açıklaması ihracına yol açtı #3

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