Yunan Sahil Güvenlik'in göçmenleri ölüme terk edişi

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Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı.

LASTİK BOTLA DENİZİN ORTASINA BIRAKTILAR

Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü.

Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı.