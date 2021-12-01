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    Yunan sınır muhafızları, sığınmacı sandıkları çevirmeni Türkiye’ye gönderdi

    Eylül ayında FRONTEX için çalışan bir çevirmenin, sığınmacı zannedilerek Yunan sınır muhafızları tarafından zorla Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:29
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    Yunan sınır muhafızları, sığınmacı sandıkları çevirmeni Türkiye’ye gönderdi

    Yunan sınır muhafızlarının, eylül ayında, sığınmacı sandıkları çevirmene önce saldırdığı, ardından da kendisini onlarca sığınmacı ile Türkiye sınırını geçmeye zorladığı belirtildi.

    YETKİLİLER İÇİN SORUN TEŞKİL EDEBİLECEĞİ VURGULANDI

    The New York Times'ın haberinde, söz konusu çevirmenin Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi (FRONTEX) için çalışan ve AB'de yasal ikamet eden biri olması nedeniyle iddiaların, Yunan yetkililer için sorun teşkil edebileceği vurgulandı.

    Haberde, çevirmenin iddialarına ilişkin kanıtları da yetkililere sunduğu kaydedildi.

    Yunan sınır muhafızları, sığınmacı sandıkları çevirmeni Türkiye’ye gönderdi #1

    Yunan sınır muhafızları, sığınmacı sandıkları çevirmeni Türkiye’ye gönderdi #2

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