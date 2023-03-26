Yunan spiker: Erdoğan kaybederse, F-16 ya da Rafale almamıza gerek kalmayacak Yunanistan'da Bluesky TV spikeri İoannis Theodoratos, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime atıf yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Yunanistan'ın ABD ve Fransa'dan F-16 veya Rafale uçaklarını almasına gerek kalmayacağını söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne gün sayıyor.

Dış basın da, yapılacak olan seçimi yakından takip ediyor.

Özellikle Yunanistan'da birçok kanalda Türkiye'de yapılacak olan seçime dair analizler ve yorumlar yapılıyor.

Türkiye'deki seçim hakkında yorum yaptı

O kanallardan biri olan BlueSky TV'de, spiker İoannis Theodoratos'un yaptığı son açıklamalar gündem oldu.

Theodoratos yaptığı konuşmada, muhalefeti destekleyen tavır içerisine girerek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime dair açıklamalarda bulundu.



"Erdoğan kazanırsa, savunma sanayi hamleleri devam eder"

Theodoratos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine devam edeceğini belirterek,"Özellikle Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu programlar artarak devam edecektir." dedi.

Seçimi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumuna da değinen Theodoratos, şunları söyledi:

"Seçimi muhalefet kazanırsa F-16 Viper almamıza gerek kalmayacak"

"Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır."

"Muhalefet kazanırsa komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir"

Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde, Türkiye'nin filolarını yükseltmeyeceğini söyleyen Theodoratos, "Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir." ifadelerini kullandı.

