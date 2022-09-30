Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü

Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü

Ankara'nın uyarılarına işaret eden spiker, "Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Her zaman daha güçlüler" dedi.

Gerilimi tırmandırmaya çalışan Atina'ya yönelik Türkiye'nin uyarıları, yankı uyandırmaya devam ediyor.

Ankara, adalara uluslararası anlaşmaları ihlal ederek askeri araçlar çıkaran Yunanistan'ı, bu tür tutumlardan geri dönmeye çağırıyor.

Erdoğan'ın İzmir hatırlatmasına dikkati çekti

Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin "Yunanistan'ın moralini bozmak için" tarihe atıfta bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." demişti.

"Türkler asla rastgele bir şey yapmaz"

Theodoratos, "Bunu aklınızda tutmalısınız. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından yüzde 100 emin olmak zorunda." vurgusu yaptı.

Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü ViDEO

"Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru"

Atina'nın da "planın kendi lehine ilerleyeceğinden emin olması" gerektiğini anlatan Theodoratos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengelerine işaret etti.

Yunan spiker, "Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler." diye ekledi.

"Türkiye'nin dengi olamazlar"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız." şeklinde konuşmuştu.

Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri ve ekonomik olarak Türkiye'nin muhatabı ve dengi olamazlar." ifadesini kullanmıştı.