Yunan takım, Türk antrenörü Atatürk paylaşımı nedeniyle kovdu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra günler önce Yunanistan kadın voleybol ekibi PAOK'un başına geçen Ataman Güneyligil'in takımdan ayrılığının nedeninin Atatürk paylaşımı olduğu ortaya çıktı

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Yunanistan'da bir skandal ortaya çıktı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayıran Ataman Güneyligil, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti.

Başarılı çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ise aynı zamanda görev yapmak üzere Yunanistan kadın voleybol ekibi PAOK ile anlaştı.

İki takımı birlikte çalıştırmaya başlayan Güneyligil, şok bir biçimde Yunan ekibinden kovuldu.

Atatürk paylaşımı işinden etti

Sadece birkaç gün önce yapılan anlaşmadan kısa süre sonra böyle bir ayrılığın yaşanması şaşkınlığa neden olurken, ayrılığın sebebi sonradan ortaya çıktı.

PAOK'un Türk hocayı, Instagram hesabından yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle kovduğu ortaya çıktı.

Ayrılığın sebebi Yunan basınında

Yunan basınında yayınlanan haberlerde, Güneyligil'in paylaşımının taraftarın tepkisini çektiği, yönetimin de bu tepkiyi göz önünde bulundurarak ayrılık kararı aldığı bilgisi verildi.