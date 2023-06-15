Yunan takım, Türk antrenörü Atatürk paylaşımı nedeniyle kovdu
ensonhaber.com

Yunanistan'da bir skandal ortaya çıktı.

Galatasaray Kadın Takımı ile yollarını ayıran Ataman Güneyligil, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti.

Başarılı çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ise aynı zamanda görev yapmak üzere kadın voleybol ekibi PAOK ile anlaştı.

İki takımı birlikte çalıştırmaya başlayan Güneyligil, şok bir biçimde Yunan ekibinden kovuldu.

Yunan takım Türk antrenörü Atatürk paylaşımı nedeniyle kovdu

Atatürk paylaşımı işinden etti

Sadece birkaç gün önce yapılan anlaşmadan kısa süre sonra böyle bir ayrılığın yaşanması şaşkınlığa neden olurken, ayrılığın sebebi sonradan ortaya çıktı.

PAOK'un Türk hocayı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle kovduğu ortaya çıktı.

Yunan takım Türk antrenörü Atatürk paylaşımı nedeniyle kovdu

Ayrılığın sebebi Yunan basınında

Yunan basınında yayınlanan haberlerde, Güneyligil'in paylaşımının taraftarın tepkisini çektiği, yönetimin de bu tepkiyi göz önünde bulundurarak ayrılık kararı aldığı bilgisi verildi.