Yunan tatilciler, İngiliz turistler konusunda kızgın: Plajlarda yer bulamıyoruz Sahillerin turistlerle dolup taştığını söyleyen Yunan tatilciler, Paros Adası'nda gösteri düzenledi. Protestolar diğer adalara yayılırken, sorunun nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

ensonhaber.com

Yunanistan'da tatilciler, ellerinde pankartlarla gösteri düzenledi.

Gösterinin hedefinde plajlarda yoğunluk oluşturdukları ve şezlongları rezerve ettikleri belirtilen İngiliz turistler vardı.

Sahillerde yer sıkıntısı

Kendilerini "Havlu Hareketi" olarak adlandıran grup, şezlong firmalarının izlediği yol haritası nedeniyle plajlarda yer bulamadıklarını söylüyor.

Paros (Berre) Adası'nda yasa dışı faaliyet gösteren operatörlerin, Yunan tatilcilerden astronomik fiyat talebinde bulundukları belirtiliyor.

Protestocular "Sahilleri geri alın" yazılı pankartlarla yürürken görüntülendi.

"Plajları kimseye bırakmayacağız"

Hareket diğer adalara yayılırken, Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, güvenlik güçlerinden popüler noktalarda devriye atmalarını istedi.

Yasa dışı operatörlere yönelik müdahale talebinde bulunan Hatzidakis, "Plajları kimseye bırakmayacağız." dedi.

Turist yoğunluğundan şikayetçiler

İngiliz basınından Mail'in aktardığına göre, Paros'taki protesto, turist yoğunluğu nedeniyle yüzme ve güneşlenme faaliyetlerinden mahrum kaldıklarını söyleyen Yunan vatandaşlarının şikayetlerinin ardından başladı.

Bir şemsiye, iki şezlong 60 euro

"Paros Plajlarını Kurtarın" hareketine göre, bir firma turistlerden günlük bir şemsiye ve iki şezlong kiralaması için 60 euro talep ediyor. VIP alan için ise tatilcilerden 120 euro isteniyor.

Belediyenin yorumu: Ahlaksızlık

2 bin 200 imza toplandı, ancak Paros Belediyesi sorunun nasıl çözüleceği konusunda net değil.

Yapılan açıklamada, "Halihazırda ahlaksızlığın bu kadar yaygın olduğu bir durum yaşıyoruz. Herkes istediğini yapıyor." denildi.

İşletmelere yönelik kontrol eksikliği

Söz konusu işletmelerin hiçbir zaman kontrol altına alınmadığı ve bu yüzden istedikleri gibi hareket ettikleri kaydedildi.

Plajlardaki durumu ortaya koymak için, popüler sahil noktalarının drone ile kayıt altına alındığı aktarıldı.