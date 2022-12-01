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    Yunan televizyonunda renkli hava durumu anonsu

    Yunan televizyonunda renkli hava durumu anonsu

    Elena Stolaki'nin sabah programına bağlanarak Yunan ezgileri eşliğinde hava raporunu paylaştığı anlar izleyicilerin beğenisini topluyor.
    • 01.12.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 19:48
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    Televizyon yayıncılığında en önemli kavramlardan biri reyting.

    Bu kapsamda yayın politikasında farklı stratejiler uygulanıyor.

    Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'de yayınlanan bir programda ise hayli ilginç bir yöntem uygulanıyor.

    Dans ederek hava durumu sunuyor

    Sabah programında yer alan hava durumu köşesinde Elena Stolaki isimli sunucuya bağlanılarak seyircilere hava durumu raporu veriliyor.

    Fakat Stolaki raporu Yunan ezgileri eşliğinde veriyor.

    Yunan televizyonunda renkli hava durumu anonsu VİDEO

    Stüdyoyu da coşturuyor

    Bir anda şarkı ile birlikte ekrana gelen Stolaki, dans ederek seyircilere harita önünde hava durumu hakkında bilgi veriyor.

    Stüdyoda kendisine eşlik eden konuklarla birlikte sunumunu tamamlayan Stolaki izleyicileri de eğlendiriyor.

    Yunan televizyonunda renkli hava durumu anonsu #1

    Yunan televizyonunda renkli hava durumu anonsu #2

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