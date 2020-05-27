Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlıyor

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Korona salgınında tedbirlere gevşetme kararı alan Yunanistan, aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edeceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarında genel bir düşüş yaşanmasının ardından ülkeler, tedbirleri gevşetmeye başladı.

Normalleşme adımlarının hızla atıldığı Yunanistan'da, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bilirkte aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edileceği açıklandı.

Yunanistan’da 14 gün karantina kuralının uygulanmayacağı seyahatlerin, haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtildi.

ALMAN TURİSTLERİN KABULÜ 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu.

Miçotakis, Selanik’e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı.

Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı, ancak bu tarih 15 güne öne çekildi.

Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor.

Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor.

BAZI ÜLKE VATANDAŞLARINA KARANTİNA KOŞULU VAR

Yunanistan; İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını, 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa, Yunanistan’a kabul edilmeyecek.