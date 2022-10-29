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    Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

    Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

    Atina'nın bayraklı paylaşımında, "Türkiye halkını ve hükümetini kutluyoruz" denildi.
    • 29.10.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 13:26
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hem yurt içinde hem de yurt dışında coşkuyla kutlanıyor.

    Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    Atina'dan 29 Ekim paylaşımı

    Ülkelerden peş peşe kutlama mesajları gelirken, bir mesaj da Atina tarafından paylaşıldı.

    AA'nın aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

    "Türkiye halkını ve hükümetini kutluyoruz"

    Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Türk bayrağı görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun." denildi.

    Bakanlığın paylaşımının, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan ihtilafın ardından gelmesi dikkat çekti.

    Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı kutladı #1


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