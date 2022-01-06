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    Yunanistan, 6 Rafale savaş uçağını teslim almaya hazırlanıyor

    Yunan Hava Kuvvetleri, filosunu yenileme programı çerçevesinde Fransız yapımı uçakları envanterine katacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.01.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 07:28
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    Yunanistan, 6 Rafale savaş uçağını teslim almaya hazırlanıyor

    Savunma gücünü artırmak isteyen Yunanistan, Fransa ile anlaşma yoluna gitmiş, iki ülke Rafale savaş uçaklarının tedariki konusunda el sıkışmıştı.

    Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakların bir bölümünün iki hafta sonra ülkede olması bekleniyor.

    TOPLAM 24 UÇAK

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2020 yılında 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını duyururken, daha sonra bu sayının 24'e çıkacağını belirtti.

    MIRAGE 2000 EMEKLİYE AYRILIYOR

    Greek City Times, ilk 6 Rafale uçağının 19 Ocak'ta Yunanistan'a ulaşacağını yazdı. 34 yıllık Mirage 2000 tipi uçakların bu yılın ortalarında emekliye ayrılacağı kaydedildi.

    Yunanistan, 6 Rafale savaş uçağını teslim almaya hazırlanıyor #1

    TÜRKİYE KARŞITI MESAJ

    Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı krize dikkati çeken Miçotakis, daha önce yaptığı bir açıklamada, "İmkan ve ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamanın vakti geldi." diye konuşmuştu.

    5 YILLIK PROGRAM, 15 BİN ASKER

    Mevcut Mirage uçaklarının yerine Rafale uçaklarından oluşan yeni bir filo kuracaklarını dile getiren Miçotakis, "4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz. 5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.


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