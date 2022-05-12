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- Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu
Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu
Göstericiler, Akropolis Tapınağı'nda bir araya gelerek ABD ile savunma iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi.
- 12.05.2022 - 11:50
- Güncelleme : 12.05.2022 - 12:28
Bir grup protestocu, Yunanistan'da ABD'yi protesto etti.
Protestonun adresi, başkent Atina'da yer alan tarihi Akropolis Tapınağı olarak belirlendi.
"Ölüm üslerine hayır"
Tapınakta, ABD'nin Yunanistan'daki üslerine ve savaşa karşı eylem gerçekleştirildi.
Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) düzenlediği gösteride, protestocular Akropolis'te, "Savaşa hayır. Katılıma hayır. Ölüm üslerine hayır." yazılı pankart açtı.
ABD ile anlaşmaya tepki
ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmanın öngördüğü üsler, Yunanistan Parlamentosu'nda bugün oylamaya sunulacak.
AA'nın haberine göre; KKE, bu girişime karşı çıkıyor.