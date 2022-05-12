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    Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu

    Göstericiler, Akropolis Tapınağı'nda bir araya gelerek ABD ile savunma iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi.
    • 12.05.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:28
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    Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu

    Bir grup protestocu, Yunanistan'da ABD'yi protesto etti.

    Protestonun adresi, başkent Atina'da yer alan tarihi Akropolis Tapınağı olarak belirlendi.

    "Ölüm üslerine hayır"

    Tapınakta, ABD'nin Yunanistan'daki üslerine ve savaşa karşı eylem gerçekleştirildi.

    Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) düzenlediği gösteride, protestocular Akropolis'te, "Savaşa hayır. Katılıma hayır. Ölüm üslerine hayır." yazılı pankart açtı.

    ABD ile anlaşmaya tepki

    ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmanın öngördüğü üsler, Yunanistan Parlamentosu'nda bugün oylamaya sunulacak.

    AA'nın haberine göre; KKE, bu girişime karşı çıkıyor.

    Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu #1

    Yunanistan, ABD üslerine karşı eyleme sahne oldu #2


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