Yunanistan, ABD'den 4 kıyı muharebe gemisi alacak Yunan medyasında, hükümetin ABD'den 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi tedarik etmeyi planladığı haberleri geniş yer buldu.

AA

Uzun süredir gerilim halinde olan Türkiye ve Yunanistan'da, iki ülkedeki seçimlerden sonra bir yumuşama dönemi başladı.

İki ülkeden de iyi ilişki mesajları art arda gelirken Yunanistan'da, Ege'de Türkiye'ye yönelik silahlanma süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Yunan medyasında, hükümetin ABD'den 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi tedarik etmeyi planladığı iddia edildi.

Yunanistan 4 gemi alacak

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ülke donanmasının dünya genelindeki ikinci el piyasasını araştırdıktan sonra, ABD Donanması'ndan 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) tedarik etmeyi planladığı belirtildi.

Yeni sınıf fırkateyn için başvuru

Yunanistan'ın ayrıca, ABD Donanması'nın yeni Constellation sınıfı (FFG 62) fırkateyn programına resmi olarak katılım talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Gemi birçok silahı barındırıyor

Uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılan Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri'nde özellikle Harpoon füzeleri ve RAM Yakın Hava Savunma Füze Sistemi gibi modern silahlar var.