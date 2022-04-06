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    Yunanistan, ABD'nin "Ukrayna'ya ilave silah tedariki" teklifini reddetti

    Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 23:57
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    Yunanistan, ABD'nin 'Ukrayna'ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti

    Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.

    Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.

    "Savunma kapasitemizden ödün veremeyiz"

    Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.

    Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.

    Yunanistan, ABD nin 'Ukrayna ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti #1

    Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadılar

    Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

    Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.


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