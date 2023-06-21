Yunanistan açıklarında göçmen faciası: Pakistan’da DNA örneği toplandı Pakistan'da yetkililer, Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında ölen Pakistanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ailelerinden DNA örnekleri aldı.

AA

Yüzlerce göçmenin umuda yolculuğu, yine büyük acıları beraberinde getirdi...

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu.

Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilirken, Avrupa hayaliyle yola çıkan 82 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Pakistan'da DNA örnekleri toplandı

Facia, dünyada yankı uyandırırken; sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, teknede yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Ölenlerin çoğunun Pakistanlı olduğu bildirilirken, Pakistanlı yetkililer DNA örneği toplamaya başladı.

Azad Cammu Keşmir'in Kotli bölgesinde ikamet eden Raja Zafer İkbal, bulundukları yere yetkililerden oluşan bir heyetin geldiğini, 28 aileden DNA örneği aldığını söyledi.

Kişi başı 7 bin 669 dolar topladılar

Olayda 2 yeğenini kaybettiğini dile getiren İkbal, ailesinin ise şoka uğradığını aktardı.

İkbal, kaçakçıların yeğenlerinden kişi başı 7 bin 669 dolar (180 bin 600 lira) aldığını belirterek, yeğenlerinin önce Karaçi'ye gittiklerini ve oradan da sırasıyla Dubai, Mısır ve Libya'ya götürüldüklerini kaydetti.

Acılı aileler, önlem istiyor

İkbal, insan kaçakçıları polis tarafından gözaltına alınsa da yeğenlerinin geri gelmeyeceğini vurguladı.

Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinin insan kaçakçılarının merkezi olduğunu kaydeden İkbal, yetkililerden bu kişilere karşı önlem alınmasını istedi.