Yunanistan, Almanya'dan Marder zırhlı araçlarını teslim aldı

Yunan ordusu, 6 zırhlı aracı envanterine kattı. Teslimatların, varılan mutabakat kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

Almanya'dan, Yunanistan'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Marder-1A3 tipi zırhlı araçlardan 6'sı Yunanistan'a teslim edildi.

Zırhlı araç teslimatı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçların Yunanistan'a teslimatı, Almanya ile yapılan anlaşma çerçevesinde belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

Miçotakis ile Scholz'un görüşmesi

AA'nın haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 31 Mayıs'ta görüşmüştü.

Görüşmede, Atina'nın sahip olduğu "BMP-1" tipi zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi, onların yerine Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araçlar temin edilmesi kararlaştırılmıştı.