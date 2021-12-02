Yunanistan, aşı yaptırmayan 60 yaş üstüne para cezasını konuşuyor

Yaşlı nüfus arasında aşılanma oranını artırmak isteyen Yunan hükümeti, ceza yöntemine başvurdu. Muhalefet ise Miçotakis'e tepki gösterdi. Almanya da aynı cezayı uygulamayı düşünüyor.

Yunanistan, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un da ortaya çıkmasıyla aşılama oranını artırmaya çalışıyor.

Salgınla mücadelede yeni önlemleri açıklayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük bir bölümünün aşısız kişilerden oluştuğunu söyledi.

AŞI YAPTIRMAYAN 60 YAŞ ÜSTÜNE 100 EURO CEZA

Atina yönetimi gidişatı tersine çevirmek isterken, Miçotakis aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlara seslenerek, 16 Ocak'a kadar randevuların alınmasını istedi.

Miçotakis, belirlenen tarihten sonra aşı yaptırmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurdu.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

Ana muhalefet lideri ve ülkenin eski Başbakanı Aleksis Çipras, 60 yaş üstünün zorunlu aşılanmasına yönelik tedbiri içeren yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerde Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, hükümete tepki gösterdi.

ÇİPRAS'TAN MİÇOTAKİS'E: KAFAN KARIŞIK

Başbakan Miçotakis'in sürekli hata yaptığını belirten Çipras, hükümete tepkisini "Tam bir kafa karışıklığı içindesiniz. Kontrolünüzü kaybettiniz ve muhtemelen panik içindesiniz, hayra alamet olmayan bir şey." ifadeleriyle dile getirdi.

CEZALAR, HASTANELERE AKTARILACAK

Yunan Başbakan, aşı olmayanlardan toplanacak bedellerin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağı bilgisini paylaştı ve bunun "ceza" değil, "koruma" olduğunu savundu.

Bu arada Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 euro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.

AŞI RANDEVULARINDA ARTIŞ

Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Yunanistan'da 60 yaş üstünde koronavirüs aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.

ALMANYA'DA AYNI CEZA GÜNDEMDE

Almanya'da Başbakanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Olaf Scholz, zorunlu koronavirüs aşısını destekleyeceğini söyledi.

Ancak Scholz, milletvekillerinin bu konuda oylama yapması gerektiğini kaydetti. "Önümüzdeki yıl şubat veya mart başında yürürlüğe girecek olan genel bir aşı yönetmeliği hakkında Alman Federal Meclisi üyelerinin vicdani karar vermesinin önünü açacağız. Böyle bir yasa lehinde oy vereceğim." dedi.

Yunanistan'da olduğu gibi Almanya'da da aşı olmayanlara yönelik 100 euro para cezasının gündemde olduğu belirtildi.