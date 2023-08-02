Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Rodos'u terk edenlere ücretsiz tatil vereceğiz İngiliz televizyonuna konuşan Miçotakis, adadan ayrılmak zorunda kalanlara ilkbahar veya sonbaharda 1 hafta tatil sunacaklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

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Yunanistan, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden orman yangınlarına karşı mücadele veriyor.

Alevlerin çıktığı yerlerden biri, turistlerin tatil yaptığı Rodos Adası oldu.

Geçtiğimiz ay çıkan yangınlar sonucu yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan kül olurken, 20 bin kişi bulundukları noktalardan tahliye edildi.

Rodos'ta ücretsiz tatil sözü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere bir hafta ücretsiz tatil sözü verdi.

Miçotakis, İngiltere'de yayın yapan ITV'ye verdiği röportajda, aldıkları kararı açıkladı.

İlkbahar veya sonbaharda 1 hafta tatil sunacaklar

Yunan hükümetinin Rodos yerel yönetimiyle birlikte hareket edeceğini belirten Miçotakis, şöyle konuştu:

Yunan hükümeti, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde, yangınlar nedeniyle tatilleri yarıda kesilenlere Rodos'ta gelecek ilkbahar veya sonbaharda 1 hafta ücretsiz tatil sunacak.

"Geri gelmelerinden emin olmak istiyoruz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turistlere işaret ederek, "Adaya geri gelmelerinden ve onun doğal güzellikerinin tadını çıkarmalarından emin olmak istiyoruz." diye ekledi.

İngiliz turistlere seslendi

Yangın sırasında adada kimsenin hayatını kaybetmediğini anlatan Miçotakis, bir sonraki dönem için tatil planı yapan İngiliz turistleri Yunanistan'ı ziyaret etmeye çağırdı:



Elbette Yunanistan'a gelmeliler. Burası tehlikeli değil. Her zaman yangın çıktı. Bu sadece bir Yunan meselesi değil, Akdeniz meselesi. Böylesi kazalara daha iyi hazırlanmış durumdayız.