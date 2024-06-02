Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye, ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu gösteriyor Miçotakis, Türkiye ile gerilimli süreçten geçtiklerini söyledi. Ankara ile normalleşme döneminden bahseden Yunanistan Başbakanı, "Neyse ki o günler geride kaldı" dedi.

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Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki normalleşme, Atina'nın öncelikli konuları arasında yer almaya devam ediyor. Miçotakis, "Türkiye buna hazır." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde geldikleri noktaya dair değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, gerilimin tırmanmasının zor bir mesele olduğundan bahsederken, "Üç yıl boyunca sürekli gerginlik yaşadık." dedi.

"O günler geride kaldı"

Silahlı kuvvetleri yüksek alarma geçirme noktasına gelmenin kolay bir durum olmadığını anlatan Miçotakis, Kathimerini'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Neyse ki o günler geride kaldı. Kesin olarak geride bıraktığımızı söyleyemem ama Ege'de 15 ay boyunca sakin olmamız, Türkiye'nin ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunun çok iyi bir göstergesi.

"Sakin olmak bir tercih değil"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Sakin olmamanız mümkün değil. Sakin olmalısınız" ifadesini kullandığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Sinirinizin bozulacağını hissettiğiniz o anlarda, kontrol altında olmalısınız. Böyle anlar var. Siyasette sakin olmak bir tercih değil.

Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyareti

Miçotakis, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da ağırlandı. Ekonomi, turizm, sağlık, teknoloji ve diğer birçok alandaki iş birliklerinin ilerletilmesi masaya yatırıldı.