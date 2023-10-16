Yunanistan Başbakanı Miçotakis yerel seçimde umduğunu bulamadı Yunanistan'da halk yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi birçok büyük şehirde yenildi. Atina ve Selanik belediyeleri el değiştirdi. Batı Trakya’da ise üç bölgede Türk adayların zafer elde etti.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin 2'inci turunda Başbakan Kiryakos Miçotakis hezimet yaşadı.

Ülkede 8 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 43'ünü alamadığı, aralarında başkent Atina'nın da olduğu 84 belediye için ikinci tur oylama yapıldı.

Miçotakis'in ablası eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin Atina Belediye Başkanı olan oğlu Kostas Bakoyannis seçimin ikinci turunda başkanlığı kaybetti.

Atina Belediye Başkanlığı'nı Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi'nin (PASOK) desteklediği aday Haris Dukas kazandı.

Oyların yüzde 56'sını alan Dukas, ikinci turda Radikal Sol İttifakı'ndan (SYRIZA) da aldığı destekle Yeni Demokrasi'nin güçlü isimlerinden Bakoyannis'i geride bıraktı.

Miçotakis: Yeni Demokrasi için iyi bir akşam olmadı

Miçotakis, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, "Yeni Demokrasi için iyi bir akşam olmadı" dedi.

Seçime katılım oranının düşük olduğuna dikkati çeken Miçotakis, hükümetin siyasi mesajı düzgün okuyarak sağlam adımlarla yoluna devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Dukas'ı seçim başarısından ötürü tebrik eden Bakoyannis, "Sonucun sorumluluğu benimdir" diye konuştu.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kasselakis ise Yeni Demokrasi'nin başta Atina Belediyesi olmak üzere ikinci tur seçimlerde sergilediği performans için, "Miçotakis rejimi bu akşam ilk büyük kırılmasını yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.

Atina Belediye Başkanlığı'nı kazanan Dukas, seçim başarısını, "En güzel yolculuk şimdi başlıyor" sözleriyle yorumladı.

PASOK'un lideri Nikos Andrulakis, Dukas'ın başarısıyla büyük bir zafer kazandıklarını ifade etti.

İktidarın adayı 6 bölgenin sadece birinde kazandı

Toplam 13 bölge valiliği bulunan Yunanistan'da seçimin ikinci tura kaldığı 6 bölgenin sadece birinde Yeni Demokrasi'nin desteklediği aday başarı sağladı.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'nde bağımsız aday Topsidis Hristodulos, Kuzey Ege Bölgesi'nde bağımsız aday Mucuris Konstandinos, Batı Makedonya Bölgesi'nde bağımsız aday Amanatidis Yorgos, Tesalya Bölgesi'nde PASOK ve SYRIZA'nın desteklediği Kuretas Dimitrios, İyon Adaları Bölgesi'nde bağımsız aday Trepeklis Yannis kazanırken sadece Mora Bölgesi'nde Yeni Demokrasi'nin desteklediği aday Dimitrios Ptohos seçimi önde tamamladı.

Türk belediye başkanı sayısı 3'e çıktı

İkinci tur seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığının yoğun olarak yaşadığı İskeçe ve Rodop illerindeki toplam 8 belediyeden ikisinde Türk belediye başkanı seçildi.

Böylece ilk turda kazanan Türk adayla birlikte bölgedeki Türk belediye başkanı sayısı 3'e yükseldi.

Türk nüfusun çoğunlukta bulunduğu Rodop ilindeki Kozlukepir (Ariana) Belediye Başkanlığı'na Erdem Hüseyin ile İskeçe'deki Mustafçova (Miki) Belediye Başkanlığı'na Ahmet Kurt seçildi.

Diğer yandan Gümülcine'de Yannis Garanis ilk turda, İskeçe'de de Efstratios Kontos ikinci turda belediye başkanlığını kazandı.

Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanlığı'nı ise ilk turda Caner İmam kazanmıştı.