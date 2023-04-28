Yunanistan, Bayraktar Kemankeş füzesinin tanıtımındaki haritadan rahatsız oldu Füzenin tanıtım karelerine dikkati çeken Yunan gazetesi, "Kıbrıs sanki tamamen Türkiye'ye aitmiş gibi kırmızıya boyandı" dedi. Ayrıca, "Türklerin ne için hazırlandığını herkes biliyor" ifadesi kullanıldı.

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İHA ve SİHA'larıyla adından söz ettiren Baykar, yeni seyir füzesi geliştirdi.

Bayraktar Kemankeş adlı füze, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te görücüye çıktı.

Yunan gazetesi: Adanın tamamını Türk olarak gösterdiler

Füze, jet motorundan, stabilize kamera sistemine ve yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün şekilde tasarlandı ve üretildi.

Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, görücüye çıkan seyir füzesi hakkında, Kıbrıs adasının tamamının "Türk" olarak gösterildiğine ilişkin kırmızı renkli haritaya işaret etti.

Genişleme planları: Kıbrıs'ın hepsi sanki Türkiye'ye ait

Füzeye ilişkin paylaşılan fotoğraf karelerinden bazılarına dikkati çeken gazete, "Türkler, genişleme planlarını tasvir ediyor." iddiasında bulundu. Haberde şöyle denildi:

Teknofest 2023 uluslararası savunma fuarında Kemankeş füzesi ortaya çıktı. Kıbrıs sanki tamamen Türkiye'ye aitmiş gibi kırmızıya boyandı.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, helikopter ve insansız hava araçlarında yer alacak mini akıllı seyir füzesi festivalde tanıtıldı.

"Türklerin ne için hazırlandığını herkes biliyor"

Söz konusu haberde ayrıca, "Türklerin ülkemize karşı çektikleri videonun neyi gösterdiği açık ve net. Önümüzdeki yıllarda ne için hazırlandıkları, ülkemizde herkesin bildiği bir şey." şeklinde ifadelere yer verildi.

Öte yandan bölgenin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Bakanlar Kurulu tarafından petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütmek üzere ruhsat verdiği bölge ile örtüştüğü belirtildi.

"ABD, Fransa ve Yunanistan yakından izliyor"

"Sahne, sonraki dönemde kilometrelerce öteden gerilim kokusu içeriyor." görüşü paylaşıldı. ABD, Fransa ve Yunanistan'ın tüm durumu "yakıdan izlediği" aktarıldı.

Bayraktar Kemankeş özellikleri

Maksimum Dalış Sürati: 0.7 Mach (720 km/h)

0.7 Mach (720 km/h) Seyir Sürati: 0.3 Mach (360km/h)



Operasyonel İrtifa: 18.000 Feet



18.000 Feet Havada Kalış Süresi: 1 Saat



1 Saat Uzunluk: 1.73 Metre



1.73 Metre Yükseklik: 0.4 Metre

0.4 Metre Kanat Açıklığı: 1.25 Metre



1.25 Metre Azami Ağırlık: 30 Kilogram



30 Kilogram Faydalı Yük: 6 Kilogram



6 Kilogram Operasyon Menzili: 200 km+



200 km+ Haberleşme Menzili: 50 km



50 km Jet motoru