Yunanistan, Bayraktar Kızılelma'yı konuşuyor

Çorlu'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma için "En zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek" denildi. Atina'ya "Derhal SİHA'lar edinmeliyiz" çağrısı yapıldı.

Türkiye, karada olduğu gibi hava ve denizde de savunmasını güçlendirme projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Önemli girişimlerden biri olan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yunan basını: Kızılelma ilk kez uçtu

Tekirdağ Çorlu'da 18 dakika süren uçuş, Türk havacılık tarihinde yeni dönemin kapılarını araladı.

Bu gelişme, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. "Penta Postagma" adlı internet sitesi, "Kızılelma ilk kez uçtu." diye yazdı.

"En zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek"

Türkiye'nin silahlanma programında zamanla yarıştığı belirtilerek, "Kızılelma, tasarımı gereği sahip olacağı düşük radar ayak izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilecek." denildi.

Atina'ya çağrı: Derhal SİHA'lar edinmeliyiz

Ege'de Türkiye'nin üstünlüğünün ve "Türk tehdidinin" arttığı ifade edilerek, Atina yönetimine "Derhal SİHA'lar edinmeyi öneriyoruz." çağrısı yapıldı.

Kızılelma'nın özelliklerinden, "Bağımsız GPS navigasyonu, yüksek manevra kabiliyeti, ultrasonik varyasyon, düşük radar görüşü, akıllı özerklik" şeklinde bahsedildi.

"Kızılelma ilk kez sahnede"

"Army Voice" sitesi de "Erdoğan'ın Kızılelma'sı ilk kez sahnede" başlığına yer verdi.

Haberde, "Türkiye'nin yeni insansız savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı. Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." denildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın, "Yerde daha fazla tutamadık. Rabbimize şükürler olsun." ifadeleri aktarıldı.

Albatros-S'yi de konuşuyorlar

Öte yandan Albatros-S insansız deniz araçları (İDA) Sürü Projesi'nden bahseden Yunan basını, "Albatros-S'nin, farklı seyir düzenlerini uygulama kabiliyeti var. Yüksek hız, esneklik ve düşük radar kesiti ve kızılötesi kesitine sahip." dedi.

Türkiye'nin, Albatros-S insansız araçlarının kapsamlı testlerini yaptığı ve düşmanın deniz ve kara hedeflerine karşı kullanımları için taktikler geliştirildiğine dikkat çekildi.

"Türk deniz piyadeleriyle dolu yüksek sürat tekneleri..."

Yunanistan hükümetine de çağrı yapılarak, "Adalarımızdan birinin kıyılarına doğru hareket edecek olan Türk deniz piyadeleriyle dolu yüksek sürat teknelerine karşılık olarak hava ve deniz insansız hava araçları alanında mücadele etmeliyiz." ifadesi kullanıldı.