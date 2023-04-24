Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ve İzmir mesajlarını konuşuyor Erdoğan'ın, geminin İzmir'e gönderileceğini söylemesi, Yunan kamuoyunda ses getirdi.

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İHA ve SİHA'larıyla adından söz ettiren Türkiye, savunma alanındaki dönüşümünü TCG Anadolu ile sürdürüyor.

Hizmete alınan ve Sarayburnu Limanı'nda halkın yoğun ilgisini gören savaş gemisinden övgüyle söz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmada, gemiyi İzmir'e göndereceklerini söyledi.

Kathimerini: TCG Anadolu İzmir'e yöneliyor

Erdoğan'ın TCG Anadolu ile verdiği mesaj, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderiyor" başlıklı haberinde şöyle dedi:

Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk helikopter gemisi TCG Anadolu'yu 'Mavi Vatan'ın koruyucusu' olarak nitelendirdi.



Şimdi de gemi, Erdoğan'ın dediği gibi 'uygun mesajları' oradan vermek için İzmir'e yöneliyor.

Skai: İstanbul'da gösteri yaptılar

Skai televizyonu, "Erdoğan: İzmir'deki uçak gemisiyle uygun mesajlar göndereceğiz" başlığına yer verdi.

İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e yönelen TCG Anadolu gemisiyle İstanbul'da adeta gösteri yapıldığı belirtildi. Erdoğan'ın konuya ilişkin şu açıklamalarına dikkat çekildi:

"Oradan Anadolu gemisiyle farklı mesajlar göndereceğiz"

Mavi Vatan'ın bekçisi Anadolu gemisini şimdi Karadeniz'e gönderdik. Son 7-10 gün içinde Anadolu'yu nereye göndereceğimizi biliyorsunuz. İzmir'e göndereceğiz. 1 hafta 10 gün İzmir'de kalması iyi olacak.



Bunun ne anlama geldiğini anlıyorsunuz, değil mi? Ayrıntılara girmeyeyim. İnşallah oradan Anadolu gemisiyle farklı mesajlar göndereceğiz.

"Erdoğan tehdit etti"

Yunan basınından "Ieidiseis" adlı gazete de "Erdoğan'dan Anadolu'yla yeni tehditler" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu gemiden "Mavi Vatan'ın bekçisi" olarak söz ettiği belirtildi.

Ayrıca, seri üretimine başlanacak yeni Altay muharebe tankının da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.

"Uçak gemisiyle tehdit ediyor"

"Newsbomb" adlı internet sitesi, "Erdoğan: Uçak gemisiyle tehdit ediyor" diyerek gelişmeyi okurlarına servis etti.

TCG Anadolu gemisinin yanı sıra Altay tankının da görücüye çıktığı ifade edildi. Erdoğan'ın, "Ordumuzun yapacağı testler biter bitmez tankların seri üretimine başlayacağız." dediği belirtildi.