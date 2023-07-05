Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türk askerinin KKTC'den çekilmesini istedi Rum kesimine desteğini yineleyen Atina, "Amacımız Kıbrıslıları kurtarmak" iddiasında bulundu. Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, "Oldubittiyi kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kurduğu yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Giorgos Gerapetritis oturdu.

Gerapetritis, ilk açıklamalarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı mesajlar vermesiyle dikkat çekti.

Türk askeri varlığını hedef aldı

Yunanistan'ın ulusal çizgilerinden geri adım atmayacağını söyleyen Gerapetritis, "Kıbrıs meselesinde bir oldubittiyi kabul etmeyeceğiz." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) mevkidaşı Kostantinos Kombos ile görüştükten sonra konuşan Gerapetritis, KKTC'deki Türk askeri varlığını açıkça hedef aldı.

"Amacımız Kıbrıslıları kurtarmak"

Türk ordusunun Ada'dan çıkması gerektiğini savunan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Amaç, Kıbrıslıları Türk işgal ordusundan ve garantiler sisteminden kurtarmaktır." şeklinde sözler sarf etti.

Kıbrıs konusunda ülkesinin tutumunu açıklayan Gerapetritis, "adil, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmanın Yunanistan'ın dış politikasının en önemli ulusal önceliği" olduğunu iddia etti.

Sorunun çözümünün işlevsel olması gerektiği yönündeki düşüncesini paylaşan Yunan Bakan, "Avrupa müktesebatı Kıbrıs topraklarında sağlanmalı." ifadesini kullandı.

"Yunanistan-GKRY-İsrail üçlüsünü destekliyoruz"

Yunan basınından Proto Thema'nın haberine göre, Atina'nın kesintisiz biçimde Rum kesimini desteklediğini de anlatan Giorgos Gerapetritis, sözlerini şöyle tamamladı:

Mısır ile planın yanı sıra barış ve istikrar koşullarını geliştirmek üzere Yunanistan-GKRY-İsrail üçlüsünü güçlü bir şekilde destekliyoruz.