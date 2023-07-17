Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'yle yeni dönemi değerlendirdi Yunan Bakan Gerapetritis, "İyi niyetle bir diyalog süreci başlatıyoruz." dedi. Gerapetritis, mevkidaşı Fidan ile doğrudan iletişim kanalı kurmak üzere ilk adımları attığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasında yeni bir diyalog süreci başlattı.

Yunan basınından Kathimerini gazetesine demeç veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara ile yürütülen süreci değerlendirdi.

"İyi niyetle diyalog süreci başlatıyoruz"

Ege'deki mevcut sakin atmosferin devam edip etmeyeceğine ilişkin öngörüsü sorulan Gerapetritis, şunları söyledi:

Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog süreci başlatıyoruz ve bu yeni çabanın dürüstlük ve güven ile karakterize edilmesini istiyoruz.



İlk adım atıldı. Ege'de şu andaki, bu yeni başlangıcın gelişmesi için gerekli bir koşuldur. Ancak gerçek dostluk, barış ve iş birliğine yönelik olumlu bir görünümde ilave süreklilik ve tutarlılık gerekecektir.

"Fidan ile doğrudan iletişim kanalı için adım attım"

Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile güvenilir ve istikrarlı bir ilişki kurmayı istediğini belirten Gerapetritis, "Doğrudan ve anlamlı bir iletişim kanalı için ilk adımları çoktan attım." dedi.

Türkiye'nin AB ile diyaloğuna destek

Yunan Bakan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yakınlaşma konusunda ülkesinin tutumunu açıklarken şunları söyledi:

Türkiye'nin Batı ile, özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Yunanistan'ın konumu biliniyor. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, son derece kırılgan bir bölgede sakinliğe katkıda bulunacaktır.



Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesindeki ilerleme de AB yakınlaşması için temel bir unsurdur. Her halükarda, Türkiye için hangi karar ve sonuçlar alınırsa alınsın, Avrupa Konseyi'nde aktif bir rol üstleneceğiz.

Ege'deki uçuşlar soruldu

Ege'deki hava sahalarında yapılan uçuşlar da Giorgos Gerapetritis'e soruldu. "Ege'de hakim olan sakin ortamın iki amacı var." diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: