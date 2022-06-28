- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yunanistan, doğalgaz depolamak için İtalya ile görüşüyor
Yunanistan, doğalgaz depolamak için İtalya ile görüşüyor
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 09:35
- Güncelleme : 28.06.2022 - 10:09
Avrupa, Rusya'dan gelen doğalgazda yaşanan azalma nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.
Yunanistan, Rusya'dan akışın daha fazla kesintiye uğraması ihtimaline karşılık, arzı güvence altına almak için Roma yönetimiyle İtalya'da gaz depolama konusunu görüşüyor.
Avrupa'nın gündemi doğalgaz depolama
Avrupa Birliği ülkeleri, geçen ay, tedarik tamponu oluşturma çabaları kapsamında gaz depolarını kıştan önce doldurmaya yönelik yasa üzerinde anlaştı.
Yunanistan'ın enerji düzenleyicisi Athanasios Dagoumas, "Hangi miktarın depolanabileceğini ve teknik olarak nelerin kullanılabileceğini inceledik." açıklamasını yaptı.
Yunanistan'da gaz depolama tesisi yok
Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan'da gaz depolama tesisi bulunmuyor. Atina'nın, diğer ülkelerde yıllık kullanımının yüzde 15'ini karşılayacak kadar gaz depolaması gerekiyor.
İtalya'ya öneri sunacaklar
Enerji düzenleyicisinin açıklamasında, İtalya'ya sunulacak önerinin tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi.
Yunanistanayrıca, Rusya'nın arzı kesmesi durumunda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor.