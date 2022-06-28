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    Yunanistan, doğalgaz depolamak için İtalya ile görüşüyor

    Gaz depolama tesisinin yokluğunu yaşayan Atina yönetimi, İtalya'ya teklif sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:09
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    Yunanistan, doğalgaz depolamak için İtalya ile görüşüyor

    Avrupa, Rusya'dan gelen doğalgazda yaşanan azalma nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.

    Yunanistan, Rusya'dan akışın daha fazla kesintiye uğraması ihtimaline karşılık, arzı güvence altına almak için Roma yönetimiyle İtalya'da gaz depolama konusunu görüşüyor.

    Avrupa'nın gündemi doğalgaz depolama

    Avrupa Birliği ülkeleri, geçen ay, tedarik tamponu oluşturma çabaları kapsamında gaz depolarını kıştan önce doldurmaya yönelik yasa üzerinde anlaştı.

    Yunanistan'ın enerji düzenleyicisi Athanasios Dagoumas, "Hangi miktarın depolanabileceğini ve teknik olarak nelerin kullanılabileceğini inceledik." açıklamasını yaptı.

    Yunanistan'da gaz depolama tesisi yok

    Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan'da gaz depolama tesisi bulunmuyor. Atina'nın, diğer ülkelerde yıllık kullanımının yüzde 15'ini karşılayacak kadar gaz depolaması gerekiyor.

    İtalya'ya öneri sunacaklar

    Enerji düzenleyicisinin açıklamasında, İtalya'ya sunulacak önerinin tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi.

    Yunanistanayrıca, Rusya'nın arzı kesmesi durumunda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarını artırmayı planlıyor.

    Yunanistan, doğalgaz depolamak için İtalya ile görüşüyor #1


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