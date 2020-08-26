Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiklerine sitem etti

Yunan basını, Atina'nın Ankara'ya karşı bölgede tek başına bırakıldığını yazdı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru varlığına karşı gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan, bölgede yalnız kalmaktan yakınıyor.

Militaire adlı Yunan internet haber sitesi, dost ve müttefiklerin Atina ile alay ettiğini yazdı.

"TÜRKLER'LE TATBİKAT YAPIYORLAR"

Haberde, "Dayanışmada bizimle olan dost ve müttefiklerimiz, Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin yanı başında Türkler ile tatbikat yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis tarafından yürütülen sismik araştırma faaliyetleri için Navtex yayınladı.

"ABD VE İTALYAN GEMİLERİ..."

Tatbikatların, Ankara'nın yayınladığı Navtex bölgesinde yapıldığı belirtilen haberde, bölgede iki Türk, bir İtalyan fırkateyni ile iki ABD savaş gemisinin bulunduğu kaydedildi.

"İTALYA İLE GEÇİŞ EĞİTİMLERİ İCRA EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir." dedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçiş eğitimlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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