Yunanistan, düzenlediği törenle Suudi Arabistan'a PATRIOT gönderdi

Yunanistan'a ait PATRIOT Yüksek İrtifa Füze Savunma Bataryaları, Yunan askeri ekibiyle birlikte Suudi Arabistan'a gönderildi.

Tanagra Hava Üssü’nde Yunan askerinin Suudi Arabistan'a gönderilmesi töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros katıldı.

40 YUNAN ASKERİ VE PATRIOT GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Suudi Arabistan'a gönderilen 40 Yunan askeri ve PATRIOT hava savunma sistemi ile Yunanistan’ın bölgede istikrar unsuru olarak öne çıktığını ve enerji güvenliğine katkı sağladığını söyledi.