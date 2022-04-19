Yunanistan, Ege Denizi'ne 12 savaş gemisi dizmeyi planlıyor

Olası bir kriz durumunda Ege Denizi'nde üstünlük kurmak ve Türk donanmasını engellemeyi amaçlayan Yunanistan'ın planı Yunan medyasında gündeme getirildi.

Ege Denizi'nde Yunan donanmasının en kuzeyden en güneye kadar uzanmasını öngören bir Yunanistan projesi olan "yüzen duvar", Yunan medyasında gündeme geldi.

Proje, Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklamasına dayanıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı söylemişti

Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Türklerle Meis Adası yakınında bir kriz patlarsa, sadece o bölge ile sınırlı kalmaz, bütün Ege'de her yere yayılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ın bu planı da tüm Ege Denizi'ni kapsıyor. Yunanistan, donamasına ait mevcum birimler ve sipariş edilmiş ve teslimatı beklenen birimler olmak üzere, 12 savaş gemisi bu duvarı örmeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın hedefi 2030

Yunan gazetesi Ta Nea'nın haberine göre, gemilerin bir kriz durumunda planlamaya göre yayılarak, kendi bölgesini kontrol altına alması ve bölgeyi kilitlemesi hedefleniyor. Nihai hedef ise 12 değil 18 geminin sıralanmasını öngörüyor.

Gazetenin haberine göre, hedefin sonuçlanacağı tarih ise 2030 olarak belirlendi. Duruma göre bu tarihin biraz daha sarkmasının beklenebileceğini yazan haberde, Ege'de kontrolün sağlanacağı gibi iddialı ifadelere yer verilmiş.

Kuzey Ege'de güvenlik boşluğu iddiası

"Yüzen duvar örülüyor, Türkiye ile dengeler değişiyor" ifadeleri kullanılan haberde Yunan savaş gemilerinin Trakya'nın hemen güneyinden başlayan Ege Denizi'nden Meis ve Girit'e kadar sıralanacağı vurgulandı. Ta Nea gazetesinin haberindeki bir diğer detaya göre, 2020 yılında Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz sırasında Kuzey Ege'de bir "güvenlik boşluğu olduğu" tespit edildi. Bunun üzerinden yeniden şekillendirilen plana göre kuzeyde de çok önemli donanma birliklerinin yer alacağı ifade ediliyor.

Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile geçen ay Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile saat 14.00'te öğle yemeğinde araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Her zaman görüşme vurgusu

Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.