Yunanistan, envantere 15 fırkateyn eklemek istiyor

Yunan basını, Yunan ordusunun denizlerde gücünü artırmaya çalıştığını yazdı. 5 yıl içinde envantere girmesi planlanan fırkateyn sayısı belli oldu.

Atina, silahlı kuvvetleri yenilemek istiyor.

Bu doğrultuda ilk adım olarak, Fransa yapımı 3 fırkateyn alımı için sözleşmenin yakında tamamlanacağı belirtildi.

ÜÇ ÜLKEDEN BİRİNİ SEÇECEKLER

Hükümet daha sonra Hollandalı, İtalyan ve Fransız şirketlerinin rekabet ettiği korvet satın alma programıyla ilgili son kararı verecek.

5 YIL İÇİNDE 15 FIRKATEYN HEDEFİ

Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan, 5 yıl içinde 15 fırkateyni evantere eklemeyi hedefliyor.

Öte yandan, Yunan ve ABD sahil güvenlik yetkililerinin geçen salı günü Atina'da işbirliği muhtırası imzaladığı kaydedildi.

ABD ONAYLADI AMA...

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2.5 milyar dolar değerindeki mevcut fırkateyn modernizasyon işlemleriyle birlikte Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde dört savaş gemisinin satışını onayladı.

Ancak Yunanistan'ın, Fransız fırkateynleriyle ilgilendiği aktarıldı.