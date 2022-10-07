Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor

Erdoğan'ın Prag'da verdiği kararlılık mesajı, geniş yankı uyandırdı. Yunan gazeteleri, "Yunanistan, Avrupa topraklarından tehdit edildi" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı.

Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'a, Yunan gazetecinin yönelttiği soru gündem oldu.

Erdoğan'ın gündem olan cevabı

Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında." diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi haline geldi.

Ethnos: Yunanistan, Avrupa topraklarından tehdit edildi

Ethnos gazetesi, "Erdoğan: Yunanistan'a söyleyecek sözümüz yok, bir gece gelebiliriz" başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, "Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi. Türk Cumhurbaşkanı, kendisini Prag'daki AB zirvesine davet eden Avrupalı liderlerin önünde Yunanistan'a yönelik 'bir gece ansızın geliriz' tehdidini tekrarladı." denildi.

ERT: Atina, Ankara'nın mesajını anladı

ERT Televizyonu, "Erdoğan, Prag'dan Yunanistan'a saldırdı" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan hükümetiyle görüşecek hiçbir şeyi olmadığını söylediği aktarıldı.

"Siyasetleri yalan üzerine kurulu, dürüst değiller"

Erdoğan'ın, gazetecilerle soru-cevap bölümünde, "Bütün siyasetleri yalan üzerine kurulu, dürüst değiller. Yunanistan ile görüşecek bir şeyimiz yok." şeklindeki ifadelerine dikkat çekildi.

Haberde, "Erdoğan, Atina'nın Ankara'nın 'bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını anladığını söyledi." denildi.

Kathimerini: Konuyu iyi anladın

Yunan basınından Kathimerini gazetesi de Prag'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı tutuma vurgu yaptı.

Bir gazetecinin, "Bir gece ansızın geliriz" ifadesinin Yunanistan'a saldırı anlamına gelip gelmediğini sorduğu aktarıldı.

Erdoğan'ın "Konuyu iyi anladın. Hangi ülke bizi rahatsız ederse ve bize saldırırsa, cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları gerekir. Madem sen öyle anladın, onlar da öyle anladılar." şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sorusu ViDEO