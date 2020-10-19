Yunanistan, Ersin Tatar'dan Kıbrıs müzakerelerini sürdürmesini bekliyor

Yunan hükümetinin sözcüsü Petsas, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakereye devam etmek istediklerini söyledi.

Yunanistan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesiyle ilgili değerlendirme yapıldı.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umduklarını bildirdi.

"MÜZAKERE MASASINA GELECEĞİNİ UMUYORUZ"

Bir seçimin ardından geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini söyleyen Petsas, "Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu ViDEO