Yunanistan, F-35 tedariki için ABD'den yanıt bekliyor Atina'nın, Washington'da F-35'ler konusunda baskı yaptığı belirtildi. Tedarikin, İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki anlaşmazlıktan ayrılması hedefleniyor.

ensonhaber.com

Atina yönetimi, F-35 savaş uçağı tedariki için ABD'nin yanıt vermesini bekliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, F-35 hava filosu kurmak istediklerini söylerken, 2022'de bu talep resmen ABD'ye iletildi.

Yunan basınından Kathimerini, Yunanistan'ın Washington'dan yanıt beklediğini yazdı.

Atina'nın gözü F-35'lerde

"F-35'leri bekliyoruz, acelemiz yok" başlıklı haberde, Atina'nın, Ankara-Washington hattında yaşananları ve bu yıl kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerini izlediği belirtildi.

Türkiye ile ABD arasındaki zorlukların "her zaman Yunanistan-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin muhtemel" olduğu kaydedildi.

Amerikan-Türk anlaşmazlığından ayrılması için baskı yapıyorlar

Washington'un Ankara ile mevcut anlaşmazlığının F-16 ve İsveç'in NATO üyeliğinden kaynaklandığı anımsatılarak şöyle denildi:

Amerikan hükümetinin mantığına göre, hava gücü alanında Türkiye'yi Yunanistan'ın teknolojik adımlarından geride tutmak, iki ülke arasındaki silahlanma sistemlerinin diğer alanlarında zaten büyük olan uçurumun daha da genişletilmemesi ihtiyacına da hizmet ediyor.



Washington'daki Yunan topluluğu, F-35'in İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki Amerikan-Türk anlaşmazlığından ayrılması için bastırıyor.

ABD'nin yanıtını bekliyorlar

Yunanistan Hava Kuvvetleri, 20 uçak alımı ( ek 20 uçak da gelecekte) konusunda ABD'nin yanıtını bekliyor.



Ancak nihai kararlar, Atina'nın mali yeteneklerine ve ağırlıklı olarak kasım ayında yapılacak seçimlere bağlı olacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, F-35'leri 2027-2028 döneminde almaya başlamayı beklediklerini söylemişti.

Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri, Fransa'dan Rafale savaş uçakları tedarik etmişti.