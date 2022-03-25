Petrol
119.22
0.16%
Euro
16.39
0.39%
Dolar
14.84
0.13%
Altın
935.67
0.32%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
652.470
2.57%
BTXN Coin
41.00
-1.20%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alacak

    Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 06:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alacak

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve 6 Rafale alımını resmiyete döktü.

    RAFALE SAVAŞ UÇAĞI SAYISI 18'DEN 24'E ÇIKACAK

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Eylül 2021'deki Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı konuşmada Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2021'de Yunanistan ile imzaladıkları 5 milyar euro değerinde yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'ın Fransa'dan üç yeni fırkateyn alacağını duyurmuştu.

    "BU BİZİ YILLARCA BAĞLAYACAK"

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis de gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak" demişti.

    Fransa ile Yunanistan'ın savunma anlaşması imzalamasının ardından Yunanistan'ın Fransa'da sipariş ettiği savaş uçaklarının ilk teslimatı da Ocak 2022'de yapılmıştı.

    Yunanistan, Fransa dan firkateyn ve savaş uçağı alacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
    Kültür Sanat

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Lizay Pırlanta 25 Mart
    Advertorial Mobil

    Lizay Pırlanta 25 Mart

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir