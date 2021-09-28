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    Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

    Yunanistan, Fransa'dan Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn aldı. Anlaşma Miçotakis ve Macron'un katılımıyla imzalandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:59
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    Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

    Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemeye devam ediyor.

    Avustralya ile 66 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından ibre Yunanistan'a çevrildi.

    UÇAKLAR VE FIRKATEYNLER SATILDI

    Elysee Sarayı'nda, Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya imza atıldı.

    "AVRUPA'NIN ÖZERKLİĞİNE DOĞRU CÜRETKAR BİR ADIM"

    ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmayı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak nitelendirdi.

    Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması #1

    "YUNANİSTAN'I KORUMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

    Macron, 'Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için iş birliği yapmaları gerektiğini' de söyledi.

    Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması #2

    "BU BİZİ YILLARCA BAĞLAYACAK"

    Miçotakis ise gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak." dedi.

    Öte yandan Fransız medyası, Yunanistan ile yapılan anlaşmanın 5 milyar euro değerinde olduğunu yazdı.

    Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması #3

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