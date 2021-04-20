Yunanistan ile Suudi Arabistan'dan Patriot anlaşması

İki ülke arasında son dönemde savunma alanında derinleşen iş birliği, Riyad'daki anlaşmayla yeni bir boyut kazanacak.

Doğu Akdeniz'de gerilimli günlerin ardından Türkiye ile diyalog kurduğu izlenimini veren Yunanistan, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ile Girit'te ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alma talebi olduğu bilinen Suudi Arabistan ise "Şahin Gözü-1" adlı tatbikat kapsamında 6 adet F-15SA savaş uçağını Girit'e göndermişti.

YUNANİSTAN'DAN RİYAD'A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Atina ile Riyad arasındaki askeri yakınlaşma devam ediyor. Yunan basınından Kathimerini gazetesi, iki ülkenin bugün Patriot anlaşması imzalayacağını bildirdi.

Anlaşma kapsamında, 100-120 Yunan Hava Kuvvetleri personeli ile birlikte Yunan Patriot füze savunma sistemleri Suudi Arabistan'da konuşlandırılacak.

İmza törenine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos katılacak. İki isim, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından kabul edilecek.