Yunanistan'dan göçmen kaçakçılarına çivili düzenek önlemi Yunan SKAI TV, güvenlik güçlerinin Meriç Bölgesi'nde göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin araçlarını çivili bir düzenekle durdurmayı planladığını yazdı.

AA

Düzensiz göçle mücadele eden ülkelerden biri de Yunanistan.

Göçmenlere zaman zaman insanlık dışı muamelelerle gündeme gelen Yunan güvenlik güçleri, yeni bir planı devreye alıyor.

Yunan televizyonu SKAI TV'nin haberine göre, polis kontrolünden kaçmaya çalışan göçmen kaçakçılarının çoğu kez ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebep olması nedeniyle insan kaçakçılarının araçlarını durdurmak için yeni bir yöntem kullanılmasına karar verildi.

Çivili düzenekler kullanılacak

Dedeağaç Savcılığının izin verdiği yöntemle, durdurulması planlanan insan kaçakçılığı şüphelilerinin araçlarının genellikle geçtiği Egnatia yolu üzerine yerleştirilecek çivili düzenek, şüpheliler geçerken polis tarafından aniden açılacak ve şüpheli aracın lastiklerini patlatarak durmasını sağlayacak.

Çivili düzenek, polislere mekanik sistemin kullanımıyla ilgili özel eğitim verildikten sonra uygulamaya geçirilecek.