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    Yunanistan, İsrail'den silah tedarikini erteleme kararı aldı

    Yunan medyası, Atina yönetiminin İsrail'den satın alma sürecinde yaşadığı gecikmeyi yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:40
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    Yunanistan, İsrail'den silah tedarikini erteleme kararı aldı

    Yunanistan, İsrail'den geniş çaplı silah alımını ertelemek üzere harekete geçti.

    Haberi, CNN'in Yunanistan servisi duyurdu.

    Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin, donanmanın hızlı taarruz botları ve kara kuvvetlerinin AH-64 taarruz helikopterleri için özellikle istenen bir sistem olan Spike NLOS füzelerinin satın alınmasının "süresiz" olarak ertelenmesinden endişe ettiği belirtildi.

    Füze satın alma sürecinde gecikme

    Ancak Atina yönetiminin, füze satın alma sürecinin nisan ayında yeniden başlayabileceğini düşündüğü kaydedildi.

    Bunun da iki ülke arasındaki bir "yanlış anlaşılma" çözüldüğünde ve Yunanistan'ın İsrail'e yönelttiği sorular yanıt bulduğunda mümkün olabileceği konuşuluyor.

    "Çok geç olabilir"

    Haberde, "Yunanistan'da 2023 yazında yapılacak seçimlerin ardından karar bir sonraki hükümete bırakılırsa çok geç olabilir. Tel Aviv, teslime hazır füzeleri diğer istekli müşterilere satabilir." denildi.

    Yunanistan, İsrail den silah tedarikini erteleme kararı aldı #1

    Yunan hükümeti oluşan tablodan memnun değil

    Yunan hükümetinin yaşanan bu gecikmeden memnun olmadığına da haberde yer verildi.

    Son yıllarda Yunanistan, İsrail'den drone'lar, Fransa'dan Rafale jetleri ve ABD'den F-16 filosuna yükseltmeler dahil olmak üzere çok sayıda silah anlaşması imzaladı.

    Atina ayrıca, ABD'den en az 20 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmek istiyor.


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