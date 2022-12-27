Yunanistan, İsrail'den silah tedarikini erteleme kararı aldı

Yunan medyası, Atina yönetiminin İsrail'den satın alma sürecinde yaşadığı gecikmeyi yazdı.

Yunanistan, İsrail'den geniş çaplı silah alımını ertelemek üzere harekete geçti.

Haberi, CNN'in Yunanistan servisi duyurdu.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin, donanmanın hızlı taarruz botları ve kara kuvvetlerinin AH-64 taarruz helikopterleri için özellikle istenen bir sistem olan Spike NLOS füzelerinin satın alınmasının "süresiz" olarak ertelenmesinden endişe ettiği belirtildi.

Füze satın alma sürecinde gecikme

Ancak Atina yönetiminin, füze satın alma sürecinin nisan ayında yeniden başlayabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Bunun da iki ülke arasındaki bir "yanlış anlaşılma" çözüldüğünde ve Yunanistan'ın İsrail'e yönelttiği sorular yanıt bulduğunda mümkün olabileceği konuşuluyor.

"Çok geç olabilir"

Haberde, "Yunanistan'da 2023 yazında yapılacak seçimlerin ardından karar bir sonraki hükümete bırakılırsa çok geç olabilir. Tel Aviv, teslime hazır füzeleri diğer istekli müşterilere satabilir." denildi.

Yunan hükümeti oluşan tablodan memnun değil

Yunan hükümetinin yaşanan bu gecikmeden memnun olmadığına da haberde yer verildi.

Son yıllarda Yunanistan, İsrail'den drone'lar, Fransa'dan Rafale jetleri ve ABD'den F-16 filosuna yükseltmeler dahil olmak üzere çok sayıda silah anlaşması imzaladı.

Atina ayrıca, ABD'den en az 20 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmek istiyor.