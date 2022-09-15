Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Oylama sırasında iki ülkenin adaylığına ilişkin tam mutabakat sağlanamadı. Bazı partiler destek verirken, diğerleri olumsuz görüş bildirdi.

İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci devam ediyor.

Askeri ittifaka üye ülkeler, kendi parlamentolarında onaylama işlemlerini sürdürüyor.

Son olarak Yunanistan Parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı.

İsveç ve Finlandiya'nın adaylığını destekleyenler

Parlamentoda Genel Kurulu'nda yapılan oylamada; Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek verdi.

Olumsuz oy kullanan partiler

AA'nın haberine göre, Komünist Parti (KKE), Yunan Çözümü ve Mera25 partileri ise aksi yönde oy kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, Parlamento'da konuya ilişkin yaptığı konuşmada, özellikle Ukrayna savaşından sonra Avrupa'daki tek güvenlik sistemi olarak NATO'nun öneminin arttığını savundu.