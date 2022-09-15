- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
- 15.09.2022 - 17:41
- Güncelleme : 15.09.2022 - 17:56
İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci devam ediyor.
Askeri ittifaka üye ülkeler, kendi parlamentolarında onaylama işlemlerini sürdürüyor.
Son olarak Yunanistan Parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı.
İsveç ve Finlandiya'nın adaylığını destekleyenler
Parlamentoda Genel Kurulu'nda yapılan oylamada; Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek verdi.
Olumsuz oy kullanan partiler
AA'nın haberine göre, Komünist Parti (KKE), Yunan Çözümü ve Mera25 partileri ise aksi yönde oy kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, Parlamento'da konuya ilişkin yaptığı konuşmada, özellikle Ukrayna savaşından sonra Avrupa'daki tek güvenlik sistemi olarak NATO'nun öneminin arttığını savundu.