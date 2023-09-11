Yunanistan, Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımını konuşuyor: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda EOKA teröristleri yer aldı. Geri adım atmayarak Yunanistan'da gündem olan Kılıçdaroğlu için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

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ensonhaber.com

CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, skandal görüntüler eşliğinde kutlandı.

Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı görüntülerde, Kıbrıs Türklerine silahlı saldırılar düzenleyen EOKA'lı teröristler yer aldı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun tavrı Yunanistan'da gündem oldu

EOKA'lı teröristlerin bulunduğu içerik yoğun tepkilere maruz kalırken, CHP Lideri'nin söz konusu paylaşımında geri adım atmaması göze çarptı.

Kılıçdaroğlu'nun tutumu, kısa sürede Yunanistan'ın konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.

Yunan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ensonhaber logosunun yer aldığı görüntüye yer verildi.

"Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak"

Açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil." ifadesi kullanıldı.

CHP'nin, kuruluş yıl dönümünde Türk askerleri yerine EOKA'lılara yer verdiği bir video hazırladığı belirtildi.

Paylaşımın devamında, "Bunun sonucunda genel bir yıkım meydana geldi." diye eklendi.

"EOKA isyanları, Türk partisinin videosunda"

Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonu, "EOKA isyanları, Türk partisinin 100'üncü yılını gösteren videoda." diye yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.

CHP: Karalama kampanyası

CHP'den yapılan ilk açıklamada, yaşananların "belli odaklarca algı operasyonu" olduğu iddia edilmişti.

Kısa filmin, "maksatlı olarak karalanmak" istendiği savunulmuştu.