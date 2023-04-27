Yunanistan medyası: ANKA-3, bize yönelik tehdidi artırıyor Türkiye'nin savunma sanayisindeki kabiliyetlerinin gelişmeye devam ettiği belirtildi. ANKA-3'ün geniş kullanım aralığına dikkat çekilerek, Atina'ya "Çok sayıda SİHA almalıyız" çağrısı yapıldı.

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Düşük radar görünürlüğü ve yüksek hızı ile dikkatleri üzerine çeken ANKA-3, kendini lk kez pistte gösterdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu mayıs ayında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

"Yunanistan'a tehdit artıyor"

Yunanistan ise Türkiye'deki savunma sanayii atılımlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, "Yeni Türk ANKA-3 insansız savaş uçağı geliyor. Yunanistan'a tehdit artıyor." diye yazdı.

"Türkiye kabiliyetlerini geliştiriyor"

ANKA-3'ün, bugünlerde yerde taksi testleri yaptığı ifade edilerek şöyle denildi:

Türkiye'nin çok sayıda SİHA ile savunma sanayisindeki kabiliyetlerini geliştirdiği bir gerçek. Bunların arasında TUSAŞ'ın ağırlıklı olarak Türk Hava Kuvvetleri için geliştirdiği insansız hava araçları ailesine ait ANKA-3 de var.



'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görüşü, yüksek hız ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip. ANKA-3, şirketin SİHA ürün ailesinin üçüncü üyesi olacak.

Havadan karaya ve havaya taarruz yeteneği var

ANKA-3 ile gerektiğinde havadan karaya ve havadan havaya taarruz gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Karadaki düşman sistemlerini etkisiz hale getirmek üzere elektronik savaş için de kullanılabileceği belirtilerek, Hürjet ve F-16 savaş uçakları gibi hava araçlarıyla ortak operasyonlara katılabileceği aktarıldı.

Uçağın kullanım aralığı çok geniş

Aynı haberin devamında ANKA-3'ten şu sözlerle bahsedildi:

Bu uçağın kullanım aralığı çok geniş. İlk uçuşu kısa sürede yaparsa, yıl sonu veya gelecek yılın başlarında ilk göreve hazır hale gelecek.

Yunanistan'da alarm: Çok sayıda SİHA almalıyız

Haberin "Yunanistan'ın tepkisi" başlıklı bölümünde Atina yönetimine çağrılar yapıldı:

ANKA-3'ün elektronik harp, keşif, istihbarat toplama gözetleme, havadan karaya taarruz, düşman helikopter, uçak ve SİHA'larına taarruz, düşman radarlarını etkisiz hale getirme görevlerini icra edebildiğini söyleyebiliriz.



Yunanistan'ın, stratejik ve taktik düzeyde anti-drone sistemleriyle çok katmanlı zırhlandırmaya devam etmesinin ne kadar zorunlu olduğunu anlamalıyız. Çok sayıda SİHA alımını derhal sürdürmeliyiz.