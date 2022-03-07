StarNEWS kanalında, Lavrion Göçmen Kampı'na ilişkin yayınlanan haber, kampın PKK/KCK’nın eğitim ve propaganda üssü haline geldiğini gözler önüne serdi.

PKK’nın yürüttüğü faaliyetler ile sık sık gündeme gelen Yunanistan topraklarında Lavrion Göçmen Kampı, Yunan medyasında gündeme getirildi. StarNEWS kanalında yayınlanan haberde, kampa yuvalanan PKK’nın faaliyetlerini içeren görüntülere yer verildi.

Görüntülerde, terör örgütü PKK’ya ait semboller ön plana çıkarılırken, elebaşı Abdullah Öcalan'a ait görsellere de yer verildi. Lavrion Kampı'ndan çekilen görüntüler, Yunanistan'ın PKK'ya göz yumduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖRDEN ARANANLARLA RÖPORTAJ YAPTILAR

Öte yandan, Lavrion Kampı'nda röportaj yapılan ve illegal yollarla Yunanistan'a kaçan şahısların, PKK'nın gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Yunanistan medyası, Lavrion Kampı’ndaki PKK faaliyetlerini görüntüledi ViDEO

PKK/KCK-YUNANİSTAN DİJİTAL MECLİSİ ÇALIŞMALARINDA YER ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kampta röportaj yapılan Hacer Karakuş Şahin'in, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin'le birlikte Edirne/Meriç sınır hattından illegal yollarla Yunanistan'a geçtiği ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan adli işlem tesis edildiği öğrenildi.

Röportaj yapılan bir diğer isim Resul Özbey’in de terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van'da tutuklandığı, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

KAMP, EĞİTİM VE PROPAGANDA AMACIYLA KULLANILIYOR

Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.