Yunanistan, Meriç'e 35 kilometrelik çelik çit inşa ediyor Yasa dışı girişlerin önüne geçmek isteyen Atina, 5 metre yüksekliğinde ilave çit yapmak için harekete geçti. Toplam maliyet, 100 milyon euro olarak hesaplandı.

AA & Ensonhaber

Yunanistan, göçmen geçişlerini önlemek için Türkiye sınırında çalışma yürütmeye karar verdi.

Ülkesine sığınmacı ve göçmen akını yaşanma ihtimalinden endişe eden Başbakan Kiryakos Miçtotakis, seçim sürecinde yaptığı açıklamada, Meriç Nehri kıyısındaki çelik çiti uzatma vaadinde bulunmuştu.

35 kilometrelik çit yapıyorlar

Atina yönetimi, yasa dışı geçişleri durdurmak amacıyla Meriç'e 35 kilometrelik ilave çelik çit yapımına başladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki şirketle imzalanan sözleşme kapsamında, Meriç Nehri kıyısına çelik çit inşası için düğmeye basıldı.

5 metre yüksekliğinde

Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dimetoka ve Sofulu kasabaları arasına 35 kilometrelik, 5 metre yüksekliğinde ilave çelik çit yapılacak.

Maliyeti 100 milyon euro

Yeni çitle birlikte inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon euroyu bulacağı duyuruldu.

Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere toplam 39 kilometrelik iki çelik çit bulunuyor.

Miçotakis: Çit uzatılacak

Seçim çalışmaları kapsamında İskeçe'de konuşan Miçotakis, Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti uzatacaklarını söylemişti:

Karşı çıkanların şiddetli tepkilerine rağmen, (çit) uzatılmaya devam edecek.

AB'den fon talebi: Güvenliğinizi sağlıyoruz

Çit için Avrupa Birliği'nden (AB) fon isteyen Miçotakis, "AB, bu tür projeler için Avrupa'daki fonları kullanmayı ciddi olarak düşünmeli. Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunuyoruz." demişti.